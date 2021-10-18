В Греции зажгли олимпийский огонь Пекина-2022

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажжен. Церемония проходит в Греции в древней Олимпии. На мероприятии присутствуют президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава МОК Томас Бах и другие официальные лица.

Зрителей на церемонию зажжения олимпийского огня не допустили из-за коронавирусных ограничений.

Зимняя Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.