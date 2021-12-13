В правительстве заявили о нераспространении QR-кодов на детей

Законопроект о QR-кодах не касается детей. ПЦР-тестирование несовершеннолетних на COVID-19 сейчас никто не может требовать. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в Госдуме. Она подчеркнула, что вакцинация от коронавируса для детей исключительно добровольная.

«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», - отметила вице-премьер.

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте Кабинет министров внес в Госдуму 12 ноября. До начала обсуждения инициатив свои правки прислали власти регионов.

Позже Совет Госдумы снял с голосования законопроект о QR-кодах в транспорте. Инициативу предстоит доработать. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что решение было принято после слов президента Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, ограничивающих права граждан и создающих дополнительные проблемы.