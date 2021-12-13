Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В правительстве заявили о нераспространении QR-кодов на детей

Светлана Иванова
17:38 13.12.2021
От детей не требуется исследование на ПЦР, подчеркнула Татьяна Голикова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

Законопроект о QR-кодах не касается детей. ПЦР-тестирование несовершеннолетних на COVID-19 сейчас никто не может требовать. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в Госдуме. Она подчеркнула, что вакцинация от коронавируса для детей исключительно добровольная.

«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», - отметила вице-премьер.

Законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиационном и железнодорожном транспорте Кабинет министров внес в Госдуму 12 ноября. До начала обсуждения инициатив свои правки прислали власти регионов.

Позже Совет Госдумы снял с голосования законопроект о QR-кодах в транспорте. Инициативу предстоит доработать. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что решение было принято после слов президента Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, ограничивающих права граждан и создающих дополнительные проблемы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:01 В стране и мире
Видео
Адвокат Япончика оценил приговор убийцам криминального авторитета
17:02 В стране и мире
В Британии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма
17:35 В стране и мире
Видео
«Следственный комитет Хабиба»: Нурмагомедов впервые прокомментировал инцидент с задержанием брата
15:22 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Серпухове детей
15:19 В стране и мире
Видео
«Протон-М» с двумя российскими спутниками успешно стартовал с космодрома Байконур
Популярное
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.