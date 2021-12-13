В Федерации триатлона России ответили на введенные санкции из-за допинга

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу прокомментировала решение Международного союза триатлона (World Triathlon) ввести санкции против ФТР. Как подчеркнула глава организации, ограничения не скажутся на запланированных по календарному графику стартах.

«Все старты календарного плана состоятся по графику. В заявлении WT говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР», - написала Ксения Шойгу в сторис в Instagram.

Она добавила, что ФТР принимает решение World Triathlon. Более того, организация уже на протяжении несколько месяцев выполняет предписания, которые ранее обсуждались вместе с World Triathlon.

«Нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания. Эти шаги мы обсуждали вместе с мировым союзом триатлона. В том числе в ходе очных встреч», - указала Ксения Шойгу.

Она отметила, что для ФТР важно сообща решить проблему допинга, поэтому было подписано соглашение с РУСАДА. Также, по словам главы федерации, организация работает над образованием в сфере допинга, появился офицер по безопасности.

Ранее в понедельник, 13 декабря, Международный союз триатлона наказал на один год Федерацию триатлона России за допинговые дела. К ФТР выдвинуты требования: договориться с РУСАДА о тестировании всех российских спортсменов, разработать план обучения российских спортсменов и тренеров работе в вопросах, связанных с допингом, вернуть призовые, выплаченные дисквалифицированным атлетам из РФ. Также Федерация триатлона России не сможет проводить мероприятия мирового или европейского триатлона до конца 2022 года.

Осенью из-за употребления эритропоэтина россиян Игоря Полянского и Александра Брюханкова дисквалифицировали на три года, Владимира Турбаевского - на четыре.