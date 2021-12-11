Ксения Шойгу подвела итоги работы Федерации триатлона РФ за прошедший год

Итоги работы Федерации триатлона России за прошедший год подвела президент организации Ксения Шойгу. Главная тема конференции - развитие спорта в регионах. Уже действует 50 отделений по всей стране, а в начале следующего года откроется еще столько же. Создается инфраструктура для занятий триатлоном и для подготовки к соревнованиям. Особое внимание уделяют развитию детско-юношеского спорта.

«Не могу не отметить увеличение объема стартов. Для нас было важно, чтобы и любители, и профессионалы стартовали как можно больше. Увеличилось количество детей, которые занимаются, отделений и спонсоров. У нас будет первый международный старт», - рассказала Ксения Шойгу.

Также она поделилась планами развития работы Федерации триатлона России.

«Планов много. Я уверена, что основными векторами развития будет детско-юношеский спорт, открытие новых отделений и обеспечение всем необходимым. А также увеличение количества тренерского состава и судейского состава, так как не хватает профессиональных кадров. Это даст свои плоды», - заключила президент организации.

Ранее Ксения Шойгу и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер представили новый логотип ФТР. На мероприятие, которое прошло в парке ВДНХ, пришли сотни зрителей, профессиональные спортсмены и любители триатлона. Она также выразила уверенность, что с обновленным логотипом спортсмены успешно войдут в 2022 год.