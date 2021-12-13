Минтруд опроверг слухи о недоплате пенсий за последние шесть лет

Министерство труда РФ опубликовало официальное опровержение сведений о том, что российские пенсионеры якобы недополучили около 90 тысяч рублей с 2015 года.

В ведомстве пояснили, что с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Помимо этого, в январе 2019 года была проведена повышенная индексация страховых пенсий на 7,05%, в связи с чем выплаты пенсионных накоплений за последние три года превысили уровень фактической инфляции.

«Таким образом, Правительством Российской Федерации обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%. Кроме того, для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5000 руб.) и сентябре 2021 года (10000 руб.), на которые было направлено более 650 млрд рублей», - говорится на сайте министерства.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, получают повышенную пенсию за сельский стаж.

Напомним, что с 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные министерством труда и социальной защиты. Отмечается, что одним из самых важных изменений станет возможность передачи выплат наследникам, в случае если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни.