В ПФР рассказали, кто должен получать «сельскую надбавку» к пенсии

Неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, получают повышенную пенсию за сельский стаж. В сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности включается работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах.



Отмечается, что также в сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в с основным видом деятельности - сельское хозяйство, или диспетчер структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство, пишет «Российская Газета».

Ранее стало известно, что в России пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, кроме пенсии. Речь идет о пособиях для ветеранов, выплатах для россиян старше 80 лет и других бонусах.

Первая выплата, на которую необходимо обратить внимание - прибавка для пенсионеров 80 лет и старше. Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Для того, что получить доплату, подавать заявление не нужно, перерасчет происходит автоматически.