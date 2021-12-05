Специалист рассказал, какие изменения произойдут с пенсией в 2022 году

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные министерством труда и социальной защиты. Одно из самых важных изменений - передача выплат наследникам, если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни.

«Они должны будут направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Начисленные в текущем месяце суммы пенсии, оставшиеся не полученными в связи со смертью пенсионера, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком», - рассказала «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.

Кроме того, пенсионерам разрешат получать деньги раньше установленной даты. Правда, только в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации.

Следующее правило - освобождение пожилого человека от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

«В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - отметила адвокат.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль.