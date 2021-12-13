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Бойцы РЭБ отбили нападение и подавили радиосигнал «террористов» под Хабаровском

14:22 13.12.2021
Выйдя на марш, военнослужащим пришлось отразить атаку условных диверсантов на их колонну, а затем развернуть комплекс радиоэлектронной борьбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Хабаровском прошли учения подразделений РЭБ Восточного округа. Военнослужащие получили задачу обнаружить и заглушить радиосигнал условных террористов, которые планировали активировать дистанционный взрыватель.

Выйдя на марш, военнослужащим пришлось отразить нападение диверсантов на их колонну, а затем в установленный норматив - за 20 минут - развернуть комплекс радиоэлектронной борьбы и успешно подавить средства связи условного противника.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае танкисты Восточного военного округа уже начали подготовку к АрМИ-2022. Непростые погодные условия не помешали экипажам мощных Т-80БВ показать все свое мастерство как в управлении боевыми машинами, так и в стрельбе.

До этого бойцы спецназа ВВО выполнили прыжки с парашютом ночью и отработали такие задачи, как разведка в тылу противника и маскировка на местности. Тренировки проходили в рамках стартовавшего зимнего периода обучения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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