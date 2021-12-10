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Лязг и грохот в снегах: танкисты оттачивают искусство боя в Хабаровском крае

Максим Низкодубов
19:04 10.12.2021
На соседнем с танкистами полигоне тренировками занимаются мотострелки - они стреляют из снайперских винтовок и проходят «тропа разведчика».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровском крае танкисты Восточного военного округа уже начали подготовку к АрМИ-2022. Непростые погодные условия не помешали экипажам мощных Т-80БВ показать все свое мастерство как в управлении боевыми машинами, так и в стрельбе. Не уступают им и мотострелки - они успешно прошли один из важнейших элементов подготовки, «тропу разведчика». За учениями следит наш Максим Низкодубов.

Загрузка снарядов, пуск двигателей и команда на старт. Т-80БВ мчатся вперед. Пристрелочный выстрел и тут же корректировка огня.
 
С контрольных стрельб штатным 125-мм осколочным снарядом начинается подготовка к будущим играм АрМИ-2022 у танковых экипажей. Наводчик ведет огонь по целям на разных дистанциях, как с места, так и в движении в условиях сильного ветра. При этом поразить нужно не менее 3 мишеней. А вот задача механика-водителя - не дать танку завязнуть в глубокой снежной колее. От успеха этого заезда зависит попадание экипажа в сборную Восточного военного округа.

Командир боевой машины Иван Деревцов вместе с экипажем сегодня показал лучший результат. До этого молодой танкист управлял другим танком, Т-72. У Т-80БВ по сравнению с ним гораздо выше технические характеристики и более прочная встроенная динамическая защита.

«Легче, маневреннее, быстрее система работает. Сегодня отрабатывали стрельбу по цели. Первый был танк - расстояние 1600 метров. Все цели поражены», - поделился Деревцов.

На соседнем полигоне Бикинского гарнизона тем временем стрелковая рота снайперов ведет полевую разведку. Разведгруппа в маскировочных халатах сливается со снежным ландшафтом. Обнаружить этих бойцов невозможно даже с пятиметровой дистанции. По условиям тренировки, впереди диверсионная группа противника. Ликвидировать ее и сообщить координаты расположения легкобронированной техники - задача этой снайперской пары.

Уничтожив пехоту условного неприятеля, разведгруппа отходит в полевой лагерь под прикрытием другой снайперской двойки. Из замаскированной позиции в этот момент выдвигаются военнослужащие в белоснежном лохматом камуфляже. Ликвидировать сразу несколько БМП противника стрелки должны из крупнокалиберной винтовки АСВК калибра 12,7 миллиметров.

В ходе тактико-специальной тренировки также оттачивают мастерство поиска целей, и определение основных угроз. Важнейший фактор - скорость принятия решения при выборе таких объектов. А еще военнослужащие 57 мотострелковой бригады уже сегодня готовится к окружному этапу конкурса «Снайперский рубеж». Для этого ежедневно бойцы тренируются вести огонь из неудобных положений.

Еще один элемент боевой подготовки мотострелков Восточного военного округа - «тропа разведчика». Это настоящая проверка на выносливость. В утепленном обмундировании с оружием на задымленном участке военнослужащие преодолевают более 20 препятствий. Пробраться по тоннелю, забраться на трехметровую бетонную стену без альпинистского снаряжения и подорвать железнодорожные пути. И это еще не все.

Преодолеть заграждения из колючей проволоки и ликвидировать группу условных террористов. А еще подняться на так называемый «натовский» забор. Здесь военнослужащие в полной боевой экипировке отрабатывают технику штурма верхних этажей зданий.

Окружные соревнования по всей России начнутся только в следующем году. Но в 57-й мотострелковой бригаде Восточного военного округа уже интенсивно к ним готовятся. Первые тренировки у разведчиков, танкистов и снайперов стартовали вместе с началом зимнего периода обучения.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов

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