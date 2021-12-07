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От опытных до начинающих: бойцы ВДВ проходят парашютную подготовку под Хабаровском

Максим Низкодубов
13:45 07.12.2021
Перед посадкой в вертолет важнейшая задача - осмотр и укладка парашюта. Бойцы проверяют состояние стабилизирующей системы, исправность карабина и креплений строп. После этого следует финальный осмотр парашютного комплекта командиром подразделения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прыжки с парашютом ночью, разведка в тылу противника и маскировка на местности. Такие задания выполняют сейчас бойцы спецназа ВДВ на Дальнем Востоке. Тренировки проходят в рамках стартовавшего зимнего периода обучения. 

Первая группа десантников готовится к посадке на борт вертолета Ми-8. Это опытные бойцы спецназа. У каждого за спиной минимум 20 успешных прыжков.

В иллюминаторе - заснеженная площадка полигона. За спиной парашютный ранец, на поясе - сумка со страхующими приборами. Позади - месяцы изнурительных тренировок. И все это ради 15 секунд свободного падения.

И вот самый напряженный момент. Глубокий вдох, уверенный прыжок - и выход в небо. Без колебаний бойцы спецназа ВДВ десантируются с 1 000-метровой высоты.

По тренировочному заданию приземлиться нужно на небольшом участке в тылу условного противника. Интервал между прыжками не больше пяти секунд. Иначе район посадки может растянуться на километры.

Во время контакта с землей важно правильно сгруппироваться, чтобы не повредить конечности. После этого остается только сложить парашют, замаскироваться и подготовиться к марш-броску.

Во время прыжков второй десантной группы первый раз прыгнул рядовой Никита Майер. Ярче эмоций в жизни он еще не испытывал. Молодой десантник признается - во время выхода из вертолета замешкался. Но побороть страх все-таки удалось.

«Все удачно. Первый мой прыжок. Нет слов. Начали выходить мои сослуживцы. Пришлось и мне. Трясет. Безумно трясет», - признался Майер.

Перед посадкой в вертолет важнейшая задача - осмотр и укладка парашюта. Бойцы проверяют состояние стабилизирующей системы, исправность карабина и креплений строп. После этого следует финальный осмотр парашютного комплекта командиром подразделения.

Парашют Д-10 выдерживает вес в 140 килограммов. Десантироваться с его помощью можно с высоты до четырех километров. Довольно увесистая экипировка, но одна из самых надежных в мире.

Свыше 150 военнослужащих Воздушно-десантных войск Восточного округа сегодня открывают зимний тренировочный период обучения. Впереди у них - прыжки в условиях ночной видимости, разведка в тылу условного противника и маскировка на местности.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов

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