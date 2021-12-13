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Береговые войска Тихоокеанского флота получили более 20 модернизированных танков Т-80

14:11 13.12.2021
Эшелон с боевой техникой прибыл накануне во Владивосток. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции доставили на специальных тралах в автопарк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Более 20 модернизированных танков Т-80 поступили на вооружение береговых войск Тихоокеанского флота.

Эшелон с боевой техникой прибыл накануне во Владивосток. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции доставили на специальных тралах в автопарк. Танки усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты.

Их отличительная особенность - единая газотурбинная силовая установка. Техника хорошо зарекомендовала себя в экстремальных арктических условиях.

Ранее сообщалось, что танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность под Мурманском.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Т-80 вооружен 125-мм гладкоствольной, стабилизированной в двух плоскостях пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, 12,7-мм зенитным пулеметным комплексом «Утес», комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат «Туча». Т-80 оснащен приборами ночного видения.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо

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