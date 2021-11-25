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Разведчики морской пехоты ТОФ захватили «секретные» документы в тылу «противника»

06:53 25.11.2021
Для максимального приближения обстановки к боевой в ходе учения были использованы средства имитации, холостые боеприпасы и дымовые шашки.
Разведчики морской пехоты ТОФ захватили «секретные» документы в тылу «противника»
© Фото: Минобороны России
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В Приморском крае на полигоне Горностай состоялось специальное учение с разведывательными подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого военнослужащие совершили марш-броски, преодолели множество препятствий и добыли «секретные» сведения об условном противнике.

По легенде учений, разведгруппам морпехов необходимо было скрытно проникнуть во вражеский тыл, выявить информацию о местонахождении штаба условного противника и захватить «языка» или секретные сведения. В ходе выполнения задачи морские пехотинцы проникли в охраняемую зону по подземным коммуникациям, преодолели условно зараженные участки местности с использованием противогазов, штурмовали здания и другие препятствия, встречающиеся на пути.

На завершающем этапе каждая группа организовала засаду на машину, перевозившую секретные данные. Разведгруппы остановили транспортное средство с подрывом заряда и совершили налет на «врага» для захвата документов.

Для максимального приближения обстановки к боевой в ходе учения были использованы средства имитации, холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники морской пехоты ТОФ.

Материал подготовила: Кира Карон

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