Испытано Севером: «арктические» танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность под Мурманском

На учениях все происходит очень стремительно. Террористы едва предпринимают попытку прорыва через КПП, как тут же получают отпор. Дежурные подают сигнал тревоги, и на защиту пункта управления, куда так рвется неприятель, уже спешат морская пехота и военная полиция.

Сценарий не сказать что рядовой, но разыгрывают его часто для слаженности действий. Сегодня в наблюдателях офицеры, у них оперативный сбор. По традиции он проходит в начале нового учебного года с обязательным осмотром полевого лагеря. По сути, это города в миниатюре, где палатки, техника, пункт питания - целый лабиринт.

Уже сумеречное небо взрывает огненная лавина. Ее выпускают реактивные установки «Град», комплексы «Тунгуска» и САУ «Акация» - цветок 6-дюймового калибра, способный поразить целую артбатарею противника.

Артиллерия стреляет прямой наводкой. Работают «арктические» танки Т-80БВМ. Они открывают огонь на расстояние до 2 000 метров. Стреляют по живой силе условного противника и бронетехнике. Их имитируют мишени.

Сегодня впервые бойцы отдельной мотострелковой бригады демонстрируют прием «танковые качели», когда каждый экипаж поочередно стреляет сразу из нескольких окопов, связанных скрытым сообщением.

Это делается для того, чтобы обмануть противника, заставить его думать, что у нас в оборонительных порядках гораздо больше тяжелой техники, тем самым заставить его отказаться от своих наступательных действий и выиграть время до подхода основных сил. Теперь эту тактику танкисты будут отрабатывать постоянно, доводя до совершенства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин