Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Испытано Севером: «арктические» танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность под Мурманском

Елена Сивонен
11:58 01.12.2021
Танкисты СФ отработали вождение Т-80БВМ по сложному рельефу местности. Занятия направлены на совершенствование профессионального мастерства экипажей танков, удобных для использования в Арктике.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На учениях все происходит очень стремительно. Террористы едва предпринимают попытку прорыва через КПП, как тут же получают отпор. Дежурные подают сигнал тревоги, и на защиту пункта управления, куда так рвется неприятель, уже спешат морская пехота и военная полиция.

Сценарий не сказать что рядовой, но разыгрывают его часто для слаженности действий. Сегодня в наблюдателях офицеры, у них оперативный сбор. По традиции он проходит в начале нового учебного года с обязательным осмотром полевого лагеря. По сути, это города в миниатюре, где палатки, техника, пункт питания - целый лабиринт.

Уже сумеречное небо взрывает огненная лавина. Ее выпускают реактивные установки «Град», комплексы «Тунгуска» и САУ «Акация» - цветок 6-дюймового калибра, способный поразить целую артбатарею противника.

Артиллерия стреляет прямой наводкой. Работают «арктические» танки Т-80БВМ. Они открывают огонь на расстояние до 2 000 метров. Стреляют по живой силе условного противника и бронетехнике. Их имитируют мишени.

Сегодня впервые бойцы отдельной мотострелковой бригады демонстрируют прием «танковые качели», когда каждый экипаж поочередно стреляет сразу из нескольких окопов, связанных скрытым сообщением. 

Это делается для того, чтобы обмануть противника, заставить его думать, что у нас в оборонительных порядках гораздо больше тяжелой техники, тем самым заставить его отказаться от своих наступательных действий и выиграть время до подхода основных сил. Теперь эту тактику танкисты будут отрабатывать постоянно, доводя до совершенства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
12:17 В стране и мире
Видео
Агутин рассказал, как изменился Градский незадолго до смерти
11:37 В стране и мире
Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет
11:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из аэропорта в Челябинске, где самолет выкатился с полосы
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.