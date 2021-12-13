Момент перед взрывом в женском монастыре в Серпухове попал на видео

Опубликовано видео с камер наружного наблюдения, на котором 18-летний выпускник гимназии направляется к женскому монастырю в подмосковном Серпухове, где впоследствии он устроил взрыв. Соответствующие кадры были размещены в Telegram-канале SHOT.

На записи видно, как молодой человек проходит через главные ворота, перевешивает портфель со спины на грудь, а затем направляется ко входу в здание. Как передает Life.ru, данные кадры были засняты в 8.17 утра, за несколько минут до срабатывания самодельного взрывного устройства.

Ранее стало известно, что молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. Как утверждалось, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

По данным СМИ, причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения. Впоследствии стало известно, что следователи квалифицировали нападение молодого человека как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.