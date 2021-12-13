Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новый источник парниковых газов нашли в вечной мерзлоте

Светлана Иванова
13:18 13.12.2021
Речь идет о закиси азота, которая выделяется при таянии едомы - многолетней мерзлоты эпохи плейстоцена, занимающей большие площади в Восточной Сибири, Якутии и на Аляске.
Новый источник парниковых газов нашли в вечной мерзлоте
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Неизвестный ранее источник сильного парникового газа нашли ученые в Восточной Сибири. Речь идет о закиси азота, которая выделяется при таянии едомы - богатой углеродом многолетней мерзлоты эпохи плейстоцена. Закись азота образуется в почве в результате жизнедеятельности микробов и по сравнению с углекислым газом в 300 раз сильнее на единицу массы влияет на климат.

Исследователи и раньше обращали внимание на газы, которые выделяются при таянии едомы, однако фокусировались только на метане и углекислом газе. Теперь авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что выбросы закиси азота представляют не меньшую опасность для экосистем Арктики. Концентрация газов на берегах рек Лена и Колыма в Восточной Сибири превышает типичные показатели на один-два порядка. При этом они заметно увеличились менее чем за десятилетие.

Явление связывают с ростом популяции микробов, продуцирующих N2O, и сокращением популяции микробов, потребляющих N2O.

По словам ученых, доступность азота в арктических экосистемах из-за выбросов в результате таяния вечной мерзлоты грозит серьезными последствиями для фиксации углерода растениями и эвтрофикации водных систем.

Едомные возвышенности располагаются на больших площадях в Восточной Сибири, Якутии и на Аляске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:22 В стране и мире
Видео
Следы крови и обломки: кадры с места взрыва в Серпуховском монастыре
08:59 В стране и мире
Видео
«Это опустошение»: житель американского Мэйфилда рассказал о последствиях разрушительного торнадо
10:29 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания сторонников украинских неонацистов в России
06:05 Спорт
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
01:11 В стране и мире
Володин сообщил о снятии проекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения
Популярное
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.