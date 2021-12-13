Новый источник парниковых газов нашли в вечной мерзлоте

Неизвестный ранее источник сильного парникового газа нашли ученые в Восточной Сибири. Речь идет о закиси азота, которая выделяется при таянии едомы - богатой углеродом многолетней мерзлоты эпохи плейстоцена. Закись азота образуется в почве в результате жизнедеятельности микробов и по сравнению с углекислым газом в 300 раз сильнее на единицу массы влияет на климат.

Исследователи и раньше обращали внимание на газы, которые выделяются при таянии едомы, однако фокусировались только на метане и углекислом газе. Теперь авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что выбросы закиси азота представляют не меньшую опасность для экосистем Арктики. Концентрация газов на берегах рек Лена и Колыма в Восточной Сибири превышает типичные показатели на один-два порядка. При этом они заметно увеличились менее чем за десятилетие.

Явление связывают с ростом популяции микробов, продуцирующих N2O, и сокращением популяции микробов, потребляющих N2O.

По словам ученых, доступность азота в арктических экосистемах из-за выбросов в результате таяния вечной мерзлоты грозит серьезными последствиями для фиксации углерода растениями и эвтрофикации водных систем.

Едомные возвышенности располагаются на больших площадях в Восточной Сибири, Якутии и на Аляске.