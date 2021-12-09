Ученые определили время жизни последних мамонтов

Мамонты и североамериканские лошади вымерли гораздо позже, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа международных ученых, проведя анализ почвы в центральном Юконе в Канаде. Исследователи извлекли образцы грунта из вечной мерзлоты в регионе Клондайк. Из них были выделены геномные последовательности животных и растений. Расшифровав ДНК при помощи новой технологии захвата и обогащения, ученые определили, как менялся живой мир региона на протяжении 30 тысяч лет.

В результате исследователи в деталях определили, как выглядели доисторические животные и флора, существовавшая во время перехода от плейстоцена к голоцену 11-14 тысяч лет назад. Именно в это время начали вымирать представители мегафауны: мамонты, мастодонты и саблезубые тигры. Результаты работы опубликовали в Nature Communications. Выдержки приводит Phys.org.

По словам ученых, в вечной мерзлоте хранится огромный объем генетических данных, расшифровка которых позволит сделать новые открытия. Так, оказалось, что современные лошади Equus caballus напрямую связаны с древним видом, обитавшим на Юконе пять тысяч лет назад.

К слову, в то время на территории региона Клондайк все еще жили мамонты.