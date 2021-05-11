В Минприроды сообщили об исчезновение вечной мерзлоты

В России северные регионы скоро могут превратиться в сельскохозяйственные. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным», - сказал министр в интервью РБК.

Он также добавил, что к этому нужно адаптироваться.

Ранее глава Минприроды рассказал, на сколько лет в РФ хватит нефти и газа. При текущих объемах добычи обеспеченность всех запасов нефти в России составит 59 лет, а природного газа - 103 года.