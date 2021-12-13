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В МИД России заявили об отсутствии доверия к НАТО

Алиса Кононенко
12:50 13.12.2021
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал руководство Североатлантического альянса дать Москве юридические гарантии соблюдения ДРСМД.
В МИД России заявили об отсутствии доверия к НАТО
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Москве необходимы правовые гарантии безопасности со стороны НАТО, поскольку доверия к заверениям альянса нет, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Что касается планов НАТО относительно появления в европейском регионе систем, которые ранее были запрещены ныне уже недействующим ДРСМД, то не хотелось бы, чтобы эти планы были разработаны и получили практическое воплощение. По косвенным признакам могу сказать, что дело к этому идет», - заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что опираться на устные заверения руководства альянса в безопасности Россия не может.

«Заверения... о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. Во-первых, к НАТО как альянсу доверия нет в принципе. Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год - третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, связана с тем, что до сих пор все обещания, все заверения, да даже и обязательства политического свойства оказались "опрокинуты"», - сказал замглавы МИД РФ в интервью РИА Новости.

По словам Сергея Рябкова, создание артиллерийского командования, которое ранее осуществляло руководство системами средней дальности Pershing II, «наводит на мысль, что американцы совместно с союзниками готовятся к повторению того печального опыта уже на новой военно-технической, технологической оперативной базе».

Как отмечал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва даст ответ в случае, если США разместят свои ракеты средней и малой дальности на территории Европы, Японии и Южной Кореи.

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