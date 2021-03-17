Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе

Если Вашингтон разместит свои ракеты средней и малой дальности на территории Европы, Японии и Южной Кореи, Москва не оставит это без ответа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», - рассказал глава российского военного ведомства в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

Шойгу отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают тесные контакты в Сирии на оперативном и тактическом уровнях. Также министр выразил надежду на то, что полноценный и равноправный диалог между Россией и НАТО в будущем восстановится, как и работа совета Россия – НАТО.

Второго февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.