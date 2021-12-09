Герасимов назвал реальную причину выхода США из ДРСМД

Предложенное Россией «новое уравнение безопасности» может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено "новое уравнение безопасности", которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект», - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.

«Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу», - подчеркнул начальник Генштаба.

Еще одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство.

«Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать Договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», - заключил Герасимов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Звезде» подписанный главой России закон. По словам Леонкова, то, что президент России Владимир Путин после одобрения соответствующего положения в Совете Федерации подписал сегодня закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), является следствием недружелюбной политики Соединенных Штатов Америки, которые много лет, «прикрываясь» данным документом, делали его выгодным для своих личных целей.

Как заявил военный эксперт, в стратегическом плане даже такой, казалось бы, настолько серьезный договор не решал ничего.

Материал подготовили: Кира Карон, Сергей Александров