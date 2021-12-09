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Герасимов назвал реальную причину выхода США из ДРСМД

13:27 09.12.2021
Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны
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Предложенное Россией «новое уравнение безопасности» может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено "новое уравнение безопасности", которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект», - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.

«Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу», - подчеркнул начальник Генштаба.

Еще одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство.

«Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать Договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», - заключил Герасимов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Звезде» подписанный главой России закон. По словам Леонкова, то, что президент России Владимир Путин после одобрения соответствующего положения в Совете Федерации подписал сегодня закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), является следствием недружелюбной политики Соединенных Штатов Америки, которые много лет, «прикрываясь» данным документом, делали его выгодным для своих личных целей.

Как заявил военный эксперт, в стратегическом плане даже такой, казалось бы, настолько серьезный договор не решал ничего.

Материал подготовили: Кира Карон, Сергей Александров

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