Археологи зарегистрировали самый древний человеческий череп

Палеонтологи государственного университета Аризоны установили возраст черепа, найденного в Кении в 1974 году. С помощью радиометрии камней, возле которых был обнаружен фрагмент черепа, выяснилось, что возраст находки составляет около двух миллионов лет. Таким образом удалось установить, что это самый древний фрагмент человеческих останков из обнаруженных учеными.

«Мы выяснили, что в это территории обитало большое количество травоядных животных, которые обычно пасутся на равнинной местности. Такое окружение, на наш взгляд, могло стимулировать эволюцию человеческих черт у Homo Erectus», - рассказал изданию Daily Mail исследователь Марис Биерна.

В марте в Египте были обнаружены останки почти 600 кошек и собак в ходе раскопок древнейшего в мире кладбища домашних животных.