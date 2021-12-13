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В правительстве назвали принципиальные положения законопроекта о QR-кодах

Светлана Иванова
11:40 13.12.2021
Представляя законопроект по введению QR-кодов, вице-премьер РФ Голикова заверила, что об ограничении прав граждан речи не идет.
В правительстве назвали принципиальные положения законопроекта о QR-кодах
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Люди, которые имеют медицинский отвод от прививок, будут допускаться в общественные места после предъявления отрицательного ПЦР-теста. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, такие положения предусматривает проект закона о QR-кодах. Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в Госдуме.

«Для граждан, которые имеют медотвод или будут иметь медотвод (от вакцинации от коронавируса), предполагается получение ПЦР-теста. Его сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте», - сказала политик.

Она добавила, что сейчас ведется работа по определению перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Уже в декабре список заболеваний, при которых будут освобождать от прививки, будет представлен и разослан в регионы.

Представляя законопроект по введению QR-кодов, Голикова заверила, что об ограничении прав граждан речи не идет.

«Речь идет <…> о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», - указала вице-премьер.

Она отметила, что люди, подтвердившие ПЦР наличием антител, смогут получать документ переболевшего. Мера будет касаться тех, кто имел положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз.  

«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», - пояснила Голикова.

В стране из-за нестабильности ситуации с заболеваемостью сохраняются ковидные койки, сейчас их 212 тысяч, Кроме того, добавила вице-премьер.

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