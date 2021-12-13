Привитые от COVID-19 военные смогут получить QR-код на «Госуслугах»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что военные смогут получить QR-код, свидетельствующий о наличии прививки, на сайте «Госуслуги» но технологическое решение, в силу вопросов секретности в работе силовых структур, будет «несколько иное».

«Мы собирались со всеми силовиками, мы с ними отработали возможные варианты решения этого вопроса. По части вопросов коллеги-силовики считают, что им также на "Госуслугах" можно выдавать соответствующие документы, но будет несколько иное технологическое решение этой задачи», - сказала Голикова.

Также Голикова сообщила, что в случае принятия законопроекта о QR-кодах к нему будет подготовлена уточняющая поправка, характеризующая особенности работы силовых структур.

Ранее сообщалось, что Минтранс продолжит проработку законопроекта о QR-кодах на транспорте.

Материал подготовил Тимур Шерзад