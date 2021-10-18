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В Петербурге с ноября введут QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

Майя Мусиенко
21:24 18.10.2021
Работодателям Северной столицы рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.
В Петербурге с ноября введут QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест
© Фото: Roberto Casimiro Keystone Press Agency Globallookpress
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С 1 ноября посещать мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге можно будет только при наличии QR-кода. Такие меры зафиксированы в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», – написано в сообщении.

Кроме того, с 15 ноября список мест, куда можно пройти только по QR-коду, пополнят предприятия общепита, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки. Также предъявить документ будет необходимо для прохода на церемонию торжественной регистрации брака.

Помимо этого, петербургским работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. Исключением являются лишь те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

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