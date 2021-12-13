СМИ: Минтранс продолжит проработку законопроекта о QR-кодах на транспорте

Министерство транспорта РФ проработает отдельные положения проекта закона о QR-кодах на транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Минтранс, согласно сообщению, не стал ждать, когда закончится официальная процедура подготовки к рассмотрению документа в первом чтении в Госдуме, и сразу обсудил его с депутатами, специалистами, перевозчиками и общественными организациями.

«По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», - объяснили в ведомстве РБК.

Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин рассказал, что проект закона о введении QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19 или наличие антител к этой инфекции, на поездах дальнего следования и самолетах будет снят с рассмотрения.