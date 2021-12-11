Володин: решения по проекту о QR-кодах зависят от ответов общественности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятие решений по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах на транспорте будет зависеть от ответов на важные общественные вопросы по данной теме

«Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», - добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что важные детали по готовящимся законопроектам о QR-кодах будут доработаны ко второму чтению. Он сообщил, что в нижней палате парламента осознают всю серьезность складывающейся ситуации с повсеместным введением QR-кодов в общественных местах и на транспорте.