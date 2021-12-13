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Ростуризм объявил сроки нового этапа туристического кешбэка

Светлана Иванова
11:11 13.12.2021
Продажи путевок по программе стартуют с 18 января и продлятся по 12 апреля. Отправиться в путешествие можно сразу после покупки тура и до 30 апреля включительно, уточнили в ведомстве.
© Видео: Ростуризм © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Новый этап программы туристического кешбэка стартует в 2022 году. Частичный возврат средств за внутренний туризм начнут производить с 18 января, выбрать и оплатить путешествия можно будет до 12 апреля. При этом в поездку можно отправиться с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Об этом «Звезде» сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что зимой во время нового этапа кешбэка продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно планировать культурно-познавательные поездки. Также под программу подпадает оздоровительно-санаторный отдых.

По словам Догузовой, преимуществом отдыха вне пика сезона является большой выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов.

В программе участвуют все регионы страны. Оплатить путешествие необходимо при помощи карточки «Мир». На нее автоматически за пять дней вернется 20% от стоимости поездки. Максимум составит 20 тысяч рублей.

К моменту старта программы туроператоры и отельеры опубликуют свои предложения на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Догузова добавила, что в 2022 году планируется и осенний этап программы. Ориентировочно, с октября.

В рамках Национального проекта по туризму на программы кешбэка в следующем году заложено 5 млрд рублей.

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