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В Ростуризме анонсировали зимний этап туристического кешбэка

Светлана Иванова
11:29 02.09.2021
Стимулировать предложения в период высокого спроса не планируется, указала глава ведомства.
В Ростуризме анонсировали зимний этап туристического кешбэка
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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Ростуризм планирует запустить программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. При этом во время зимнего этапа предложения со скидкой будут распространяться только во время низкого сезона. Об этом рассказала глава профильного ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

«Он (зимний этап кешбэка – прим. ред.) будет распространяться на период после 15 января», - приводит РИА Новости высказывание Догузовой.

По словам руководителя Ростуризма, предложения в новогодние праздники под действие программы с кешбэком не попадут. То же ограничение будет сохраняться и для других периодов высокого туристического сезона в следующем году.

«Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется», — указала чиновница.

Ранее ведомство приняло решение продлить окно продаж с кешбэком до середины сентября. Предложения со скидкой действуют в отношении поездок с 1 октября по 24 декабря.

Все условия акции останутся неизменными. Благодаря программе россияне смогут получить максимум 20 тысяч рублей в виде 20-процентного кешбека на оплаченные банковской картой «Мир» путешествия.

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