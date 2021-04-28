В РФ дополнительно выделят пять миллиардов рублей на «туристический кешбек»

На поддержку внутреннего туризма правительство выделит почти пять миллиардов рублей дополнительно. Отдохнуть в любом регионе страны и при этом вернуть 20 процентов стоимости путевки теперь можно будет до конца июня. Туристический кешбэк оказался популярен у россиян, что предыдущая сумма в два миллиарда закончилась практически за месяц.

Как отметили в Ростуризме, за время действия программы ей воспользовались почти миллион человек. Благодаря дополнительным поступлениям отдохнуть с выгодой смогут еще столько же. В скором времени запустят и программу возврата средств за путевки в детские лагеря.

«Запуск программы запланирован на 20-е числа мая. С этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки. Максимум в течение пяти дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы», - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристический кешбэк хорошо работает на поддержку «низкого сезона», когда основной поток отдыхающих заканчивается. Поэтому в Ростуризме уже готовят очередные предложения, чтоб поддержать путешествия по России в конце осени и начале зимы.