Посольство РФ в США выразило соболезнования семьям погибших в результате торнадо

В США торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате буйства стихии.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», - говорится в сообщении в Facebook.

Мощнейшие ураганы, которые бушуют на территории нескольких американских штатов являются одними из самых сильных в истории. Такое заявление сделал глава государства Джо Байден, уточнив, что он пристально следит за ситуацией.

После обрушения завода по производству свечей из-за торнадо в Кентукки несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Всего количество погибших в результате разгула стихии достигает 80 человек и продолжает расти.