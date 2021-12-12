Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под завалами разрушенной торнадо фабрики в США могут находиться 40 человек

Майя Мусиенко
01:44 12.12.2021
Сейчас в городе не работает водоснабжение и электричество.
Под завалами разрушенной торнадо фабрики в США могут находиться 40 человек
© Фото: Steven Hutchings dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Под завалами разрушенной в результате мощного торнадо свечной фабрики в американском городе Мэйфилд могут находиться примерно 40 человек. Таким мнением поделились местные власти.

По данным СМИ, в момент бедствия в здании находились порядка 110 сотрудников.

«Судьба около 40 человек остается неизвестной», – заявил коронер округа Грейвс Брэд Джонс телеканалу CNN.

Кроме того, местные власти сообщили, что в городке разрушены церкви, не работает водоснабжение и отсутствует электричество.

По словам губернатора штата Кентукки, в результате торнадо погибли не менее 70 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:16 В стране и мире
СМИ раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии Петербурга
01:19 В стране и мире
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
00:27 В стране и мире
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
23:49 Спорт
Боксер Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA
22:06 В стране и мире
В ДНР сообщили о размещении Украиной танков и минометов в населенных пунктах Донбасса
Популярное
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.