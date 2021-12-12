Под завалами разрушенной торнадо фабрики в США могут находиться 40 человек

Под завалами разрушенной в результате мощного торнадо свечной фабрики в американском городе Мэйфилд могут находиться примерно 40 человек. Таким мнением поделились местные власти.

По данным СМИ, в момент бедствия в здании находились порядка 110 сотрудников.

«Судьба около 40 человек остается неизвестной», – заявил коронер округа Грейвс Брэд Джонс телеканалу CNN.

Кроме того, местные власти сообщили, что в городке разрушены церкви, не работает водоснабжение и отсутствует электричество.

По словам губернатора штата Кентукки, в результате торнадо погибли не менее 70 человек.