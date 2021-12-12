Под завалами разрушенной торнадо фабрики в США могут находиться 40 человек
Сейчас в городе не работает водоснабжение и электричество.
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Под завалами разрушенной в результате мощного торнадо свечной фабрики в американском городе Мэйфилд могут находиться примерно 40 человек. Таким мнением поделились местные власти.
По данным СМИ, в момент бедствия в здании находились порядка 110 сотрудников.
«Судьба около 40 человек остается неизвестной», – заявил коронер округа Грейвс Брэд Джонс телеканалу CNN.
Кроме того, местные власти сообщили, что в городке разрушены церкви, не работает водоснабжение и отсутствует электричество.
По словам губернатора штата Кентукки, в результате торнадо погибли не менее 70 человек.