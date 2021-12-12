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Байден назвал смертельные ураганы в США одними из сильнейших в истории

Майя Мусиенко
02:33 12.12.2021
По словам президента, власти до сих пор не могут определить точное количество погибших.
Байден назвал смертельные ураганы в США одними из сильнейших в истории
© Фото: NASA via Globallookpress.com
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Мощнейшие ураганы, которые бушуют на территории нескольких американских штатов являются одними из самых сильных в истории. Такое заявление сделал глава государства Джо Байден, уточнив, что он пристально следит за ситуацией.   

По словам президента США, некоторые пострадавшие от стихии районы больше напоминают зону боевых действий.

«Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли, и каков ущерб», – цитирует американского лидера РИА Новости.

Торнадо и ураганы бушуют в Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Кентукки и Теннесси. Сообщается, что около 80 человек погибли, а многие находятся под завалами разрушенных зданий. Так, по данным СМИ, в штате Кентукки под обломками свечной фабрики могут быть погребены около 40 человек.  

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