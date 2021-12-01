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Газ в Европе подорожал до $1095 за тысячу кубометров

Ян Брацкий
23:08 01.12.2021
Среди главных факторов ценовой лихорадки эксперты называют отсутствие долгосрочных контрактов с поставщиками и отсутствие достаточного количества газа в подземных хранилищах Европы.
Газ в Европе подорожал до $1095 за тысячу кубометров
© Фото: Газпром
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Цены фьючерсов на газ на бирже ICE выросли на 1,3%, до 1095 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов цена повышалась до 1136 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. В течение большей части торгов цена на топливо стабильно росла на 1-3%, пишет РИА Новости.

Стоимость газа на европейском рынке начала расти в конце лета. Если в первых числах августа тысяча кубометров обходилась в 515 долларов, то к концу сентября она выросла более чем вдвое.

Эксперты назвали несколько причин такого взрывного роста. Среди них низкая заполнение подземных хранилищ в Европе и отсутствие долгосрочных договоров с поставщиками топлива.

Поводом для очередного ценового скачка стали новости о приостановке официальным Берлином сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2».

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