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Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей при ураганах

Алексей Курильченко
14:46 12.12.2021
Президент России выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.
Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей при ураганах
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Джозефу Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями ураганов и торнадо, которые обрушились на несколько штатов США. Российский лидер выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Ураганы бушуют в Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Кентукки и Теннесси. Погибли около 80 человек, многие находятся под завалами зданий.

Президент Байден назвал бушующие в стране ураганы одними из самых сильных в истории. По словам главы Белого дома, некоторые пострадавшие от стихии районы больше напоминают зону боевых действий.

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