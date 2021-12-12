Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей при ураганах

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Джозефу Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями ураганов и торнадо, которые обрушились на несколько штатов США. Российский лидер выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Ураганы бушуют в Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Кентукки и Теннесси. Погибли около 80 человек, многие находятся под завалами зданий.

Президент Байден назвал бушующие в стране ураганы одними из самых сильных в истории. По словам главы Белого дома, некоторые пострадавшие от стихии районы больше напоминают зону боевых действий.