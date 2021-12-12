Песков заявил, что вводящие санкции против РФ будут испытывать страдания
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что весь мир понимает, к каким последствиями могут привести новые ограничения.
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Вводить санкции против России и не испытывать при этом страданий невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в мире понимают последствия введения ограничений.
«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому - невозможно. Это все понимают в мире», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также Песков заявил, что заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стороны продемонстрировали предельно конкретный диалог и не терпящий разночтений тон. Президенты выказали друг другу «атрибутику доброго общения».