Песков заявил, что вводящие санкции против РФ будут испытывать страдания

Вводить санкции против России и не испытывать при этом страданий невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в мире понимают последствия введения ограничений.

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому - невозможно. Это все понимают в мире», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков заявил, что заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стороны продемонстрировали предельно конкретный диалог и не терпящий разночтений тон. Президенты выказали друг другу «атрибутику доброго общения».