Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного воздушного судна

Пассажирский самолет, совершавший рейс Екатеринбург-Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. После смены курса самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Об обстоятельствах инцидента поручил доложить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», - говорится на сайте СК.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Самолет приземлился с выпущенными кислородными масками. Однако очевидцы сообщают, что маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала. Причиной инцидента стало ложное срабатывание сигнализации о превышении высоты.