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В Шереметьево из-за разгерметизации экстренно сел самолет

Кира Карон
09:38 11.12.2021
По словам пассажиров, маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала.
© Видео: @bbmaksudov, Telegram © Фото: @bbmaksudov, Telegram
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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщил журналист Борис Максудов.

«Из Москвы вылетел в 06.30 и направлялся в Краснодар, но обнаружили разгерметизацию в кабине пилотов», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Самолет приземлился с кислородными масками. Однако очевидцы сообщают, что маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала.Никто из пассажиров не пострадал, они в аэропорту ждут следующего рейса.

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