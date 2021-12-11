В стране и мире В Шереметьево из-за разгерметизации экстренно сел самолет Кира Карон По словам пассажиров, маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала. © Видео: @bbmaksudov, Telegram © Фото: @bbmaksudov, Telegram Читайте нас на: В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщил журналист Борис Максудов. «Из Москвы вылетел в 06.30 и направлялся в Краснодар, но обнаружили разгерметизацию в кабине пилотов», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Самолет приземлился с кислородными масками. Однако очевидцы сообщают, что маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала.Никто из пассажиров не пострадал, они в аэропорту ждут следующего рейса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика