Сигнал о превышении высоты стал причиной аварийной посадки самолета в Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс Шереметьево - Краснодар Boeing 737-800, выполнил снижение до безопасной высоты после оповещения сигнализации о превышение «нормальной» высоты в салоне. Об этом сообщили «Звезде» в авиакомпании.



Отмечается, что после сигнала самолет совершил благополучную посадку на аэродроме вылета Шереметьево.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. На данный момент борт был отстранен от полета. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщили очевидцы, во время разгерметизации в самолете не сработала часть кислородных масок. Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал произошедшее нетипичной ситуацией.