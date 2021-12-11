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Сигнал о превышении высоты стал причиной аварийной посадки самолета в Шереметьево

Кира Карон
14:06 11.12.2021
Отмечается, что экипаж выполнил снижение до безопасной высоты согласно требованиям инструкций.
© Видео: maxim_maximov, Instagram © Фото: maxim_maximov, Instagram
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Самолет, выполнявший рейс Шереметьево - Краснодар Boeing 737-800, выполнил снижение до безопасной высоты после оповещения сигнализации о превышение «нормальной» высоты в салоне. Об этом сообщили «Звезде» в авиакомпании.

Отмечается, что после сигнала самолет совершил благополучную посадку на аэродроме вылета Шереметьево.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. На данный момент борт был отстранен от полета. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщили очевидцы, во время разгерметизации в самолете не сработала часть кислородных масок. Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал произошедшее нетипичной ситуацией.

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