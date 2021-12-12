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Песков назвал «не терпящим разночтений» тон переговоров Путина и Байдена

Алексей Курильченко
12:29 12.12.2021
Президенты в ходе переговоров продемонстрировали предельно конкретный тон, считают в Кремле.
Песков назвал «не терпящим разночтений» тон переговоров Путина и Байдена
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стороны продемонстрировали предельно конкретный диалог и не терпящий разночтений тон. Песков также отметил, что президенты выказали друг другу «атрибутику доброго общения».

«С точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов - это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена», сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи состоялись 7 декабря. Президенты обсудили такие тем как напряженность ситуации вокруг Украины, возможные санкции против России, вопрос вступления Украины в НАТО.

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