Путин заявил, что на Украине при вступлении в НАТО разместят угрожающее РФ оружие

Если Украина вступит в НАТО, то на ее территории будет размещено угрожающее России оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», - заявил Путин.

Ранее Путин провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Американский лидер сказал президенту РФ, что обсудит с союзниками обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что перспектива обсуждения обеспокоенности РФ восточным расширением Альянса «была определена достаточно близко».