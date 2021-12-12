Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравления путешественнику Федору Конюхову с 70-летним юбилеем. Глава государства отметил, что во всем мире исследователя знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника.

«Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Конюхов совершил более 40 экспедиций - как морских, так и сухопутных. Он побывал на всех континентах, первым совершил одиночные лыжные походы к Северному и Южному полюсам. В 2019 году путешественник поднял со дна Желтого моря останки адмирала Макарова. Они были перевезены Главный храм ВС РФ.