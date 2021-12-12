Последствия ураганов в США сняли с коптера

Разрушения, вызванные ураганами и торнадо в нескольких штатах США удалось снять с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что стихия обратила множество зданий в руины, f некоторые просто стерла с лица земли. В одном из штатов торнадо прошло сквозь складское помещение, разделив его пополам.

«Таких разрушений я никогда в жизни не видел», - прокомментировал происходящее глава штата Кентуки Энди Бешир телеканалу CNN.

Президент США Джозеф Байден назвал бушующие в стране ураганы одними из самых сильных в истории. По словам главы Белого дома, некоторые пострадавшие от стихии районы больше напоминают зону боевых действий.

Ураганы бушуют в Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Кентукки и Теннесси. Погибли около 80 человек, многие находятся по завалами зданий.