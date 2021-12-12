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Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было

Кира Тило
00:27 12.12.2021
Он отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска страны на Украину никогда не было. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли США от этой идеи.

«Никогда не было таких планов», - сказал Байден.

Американский лидер отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.

«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней изменится значительно», - приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили и скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе. К такому решению главы государств пришли во время телефонных переговоров. А в Госдепе заявили, что Байден не заключал никаких сделок с президентом РФ Владимиром Путиным в отношении Украины. По словам Неда Прайса, «США не обсуждают ничего по Украине без Украины».

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