Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было

Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска страны на Украину никогда не было. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли США от этой идеи.

«Никогда не было таких планов», - сказал Байден.

Американский лидер отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.

«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней изменится значительно», - приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили и скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе. К такому решению главы государств пришли во время телефонных переговоров. А в Госдепе заявили, что Байден не заключал никаких сделок с президентом РФ Владимиром Путиным в отношении Украины. По словам Неда Прайса, «США не обсуждают ничего по Украине без Украины».