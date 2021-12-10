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Госдеп: Байден не заключал никаких сделок с Путиным в отношении Украины

Кира Тило
04:38 10.12.2021
По словам Неда Прайса, «США не обсуждают ничего по Украине без Украины».
Госдеп: Байден не заключал никаких сделок с Путиным в отношении Украины
© Фото: White House Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок России в отношении Украины. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений», - уточнил он.

По словам Прайса, вопрос о границах Украины и ее развитии не обсуждался и во время переговоров президентов РФ и США.

«Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-либо судьбы. Мы (США - прим. ред.) не обсуждаем ничего по Украине без Украины», - цитирует Прайса ТАСС.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись седьмого декабря и прошли в формате видеосвязи. В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО.

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