Зеленский скоординировал с Байденом позиции по урегулированию в Донбассе

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили и скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе. К такому решению главы государств пришли во время телефонных переговоров.

«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении», - цитирует заявление пресс-службы президента Украины RT.

Помимо этого, в офисе Зеленского заявили о готовности Украины соблюдать прекращение огня в Донбассе. Глава офиса президента Украины отметил, что глава государства не поддерживает идею заморозки конфликта.