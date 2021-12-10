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Зеленский скоординировал с Байденом позиции по урегулированию в Донбассе

Кира Тило
01:25 10.12.2021
Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности Украины соблюдать прекращение огня в Донбассе.
Зеленский скоординировал с Байденом позиции по урегулированию в Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили и скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе. К такому решению главы государств пришли во время телефонных переговоров.

«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении», - цитирует заявление пресс-службы президента Украины RT.

Помимо этого, в офисе Зеленского заявили о готовности Украины соблюдать прекращение огня в Донбассе. Глава офиса президента Украины отметил, что глава государства не поддерживает идею заморозки конфликта. 

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