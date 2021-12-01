«Корнет-ЭМ» и «Антей-4000»: какие козыри выложила Россия на выставке EDEX 2021 в Каире

В Каире впервые для рынка Африки и Ближнего Востока российские разработчики презентовали универсальный противотанковый комплекс «Корнет-ЭМ» и зенитно-ракетную систему «Антей-4000».

В выставке EDEX 2021 участвуют 44 страны, в том числе страны НАТО и американские компании, которые сделали ставку в этот раз в основном на авиационную составляющую. Они выставляют, например, вертолет Apache, истребитель F-16. Но есть у них здесь и новейшие беспилотники.

Рядом с легкими беспилотниками есть и обучающий летать боевых пилотов тренажер. Попробовать может любой желающий, но съемочной группе «Звезды», отстоявшей большую очередь, отказали.

Имеется специальный стенд, который демонстрирует технические характеристики одного из истребителей Eurofighter Typhoon, который применяется у многих стран НАТО и состоит на вооружении у Великобритании, Германии и многих других стран.

Защитят небо над любой страной от таких истребителей и беспилотников наши зенитные ракетные комплексы концерна «Алмаз-Антей» разного радиуса действия. Впервые на африканском рынке показана система большой дальности «Антей-4000». Своими ракетами она собьет любую воздушную цель на расстоянии почти 400 километров.

Российские комплексы Воздушно-космической обороны успешно охраняют нашу базу в Сирии. К ним пристальное внимание всего Ближнего Востока, но удивил всех потенциальных покупателей из разных стран наш российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Прожигает он любую броню на 13 сантиметров даже под динамической защитой, которой оснащают все танки и боевые машины.

Помимо продажи вооружений российские военные предприятия готовы строить за рубежом центры по их обслуживанию. Страны Ближнего Востока и Африки постоянно приобретают не только нашу бронетехнику, но и закупают новейшие вертолеты, стрелковое оружие, а также комплексы разведки и охраны неба. Российские компании готовы к дальнейшему взаимодействию с ними.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих