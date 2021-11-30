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От бронеавтомобилей до танков и беспилотников: что привезла Россия на выставку EDEX 2021

Алексей Кошкин
18:39 30.11.2021
Свыше тысячи образцов вооружения и техники представил Рособоронэкспорт в Египте на международной выставке EDEX 2021. Экспозиции крупнейшего военно-технического форума увидят десятки тысяч посетителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Оркестр фараонов» на всю масштабную выставку EDEX-2021 исполняет русскую «Катюшу». Традиционно здесь большой интерес к российской технике и оружию. У армии Египта и многих других стран Африки и Ближнего Востока находится большое количество танков, зенитных ракетных комплексов, БТР, гаубиц российского и советского производства.

В этот раз на каирском военно-техническом форуме все военные производители мира направили свое внимание на два крупнейших рынка - Ближний Восток и африканский континент.

На российском стенде большой интерес к бронетехнике, которая может воевать в здешних песках. Это танк Т-90МС и боевая машина поддержки танков «Терминатор». У них усовершенствованы огневая мощь и защита, улучшена подвижность на любой поверхности, особенно в пустыне.

Российский «Терминатор» отвечает за защиту танков от пехоты. Своими скорострельными пушками он не даст подобраться гранатометчикам на расстояние выстрела по танку. Высок интерес иностранных делегаций и к российским автоматам.

Последние разработки всех мировых производителей здесь - это в основном робототехника, беспилотные летательные аппараты, автоматическое оружие и переносные ракетные комплексы. Но самый большой сегмент выставки захватили так называемые бронекапсулы - многофункциональные военные машины с толстой броней.

Российские производители сразу обратили внимание на интерес делегаций арабских стран именно к семействам «Торнадо» и «Тайфун-ВДВ» и сразу представили именно их на EDEX-2021. Но эти бронеавтомобили - капля в море в военном ассортименте на российских стендах. В этот раз Рособоронэкспорт показывает больше чем тысячу разных образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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