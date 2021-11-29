EDEX-2021: что представит Россия на выставке вооружений в Каире

Новейший танк Т-90МС, способный выполнять задачи в пустынях, и созданную на его базе боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» покажут выставке вооружений EDEX-2021, стартовавшей в Каире. Также будут представлены ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35П, зенитно-ракетные системы «Антей», «Викинг» и «Витязь».

Т-90МС является экспортной версией модификации танка Т-90А. На танке усовершенствованы основные компоненты бронированной машины – огневая мощь и защита, улучшена подвижность. В боекомплект Т-90МС дополнительно включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники. «Терминатор» действует в танковых порядках, однако может быть и полноценной боевой единицей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Игорь Крондо