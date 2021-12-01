СМИ: украинские военные открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией

В Сети опубликовано видео, на котором показано, как украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины.

Издание Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале сообщает, что инцидент произошел в понедельник, 29 ноября. По словам журналистов, речь идет о группе беженцев из Белоруссии.

На опубликованных кадрах цепочка людей пробирается ночью через лес. Спустя несколько секунд несколько человек падают навзничь, остальные бросаются бежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме. Далее они открывают огонь в направлении отступивших.

На данный момент официального подтверждения информации нет.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что США, используя Польшу, Украину и Прибалтику, а также сложную ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, пытаются развязать войну в своих интересах.

По словам президента республики, американские власти практически открыто демонстрируют свои намерения, заявляя о планах подключить НАТО к разрешению ситуации с мигрантами.

Накануне Александр Лукашенко также отметил, что причинами миграционного кризиса на границе стал отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции.

Политик отметил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии. В том случае если мигранты попали в Евросоюз через белорусскую территорию, Минск их забирал обратно, а после размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев.