В НАТО рассказали о самом масштабном расширении системы обороны

Североатлантический альянс проводит самое значительное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Риге, где он встретился сегодня с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе», - подчеркнул Столтенберг.

Отдельно Генсек НАТО отметил, что альянс проводит обучение с упором на отражение атак на союзные государства с восточного фланга, особенно в Балтийском регионе.

Ранее Столтенберг выступил с призывом к российской стороне снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он отметил, что альянс открыт для диалога.

Также Генсек НАТО заявлял, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории.